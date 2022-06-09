شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: الثقة فى القضاء تفرض بقاءه بعيدا عن السياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الثقة بالقضاء لا يجوز أن تهتز لأي سبب كان مما يفرض بقاء الجسم القضائي بعيدا عن السياسة، والانصراف إلى تحقيق العدالة وعدم الركون للضغوط من أي جهة.



جاء ذلك في تصريحات له اليوم بمناسبة ذكرى شهداء القضاء اللبناني والذي يتم الاحتفال به في الثامن من يونيو كل عام منذ عام 2018 حينما أعلن عون هذا اليوم خلال افتتاح السنة القضائية.



وأضاف الرئيس اللبناني أن اختلال ميزان العدالة يؤدي إلى ضياع حقوق المتقاضين، معتبرًا أن ما تشهده البلاد اليوم من تجاوزات - على حد تعبيره - لهو خير دليل على خطورة التشكيك بالعمل القضائي من خلال ممارسات لا تحفظ الحق ولا المدافعين عنه.