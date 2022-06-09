شكرا لقرائتكم خبر عن سعودى يجمع مليون دودة من ديدان "الكمبوست" لاستخدامها فى الاستصلاح الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح سعودى من الطائف فى إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها من مواد مهدرة إلى مواد ذات قيمة زراعية عالية وغالية باستخدام ديدان "الكمبوست"، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

قال نايف المالكى عن مشروعه النوعي هذا: "تربية الديدان ليست وليدة اليوم، لكنها لم تكن منتشرة بصورة كبيرة، وأنا بدأتُ في مشروعي عام 2017 بمحض الصدفة من خلال تغريدة قمت بنشرها عبر حسابي على تويتر، نقلت من خلالها معلومة أعجبتنى عن فوائد الديدان ودورها فى الاستصلاح الزراعى.

عندها قام أحد الإخوة من مدينة جدة بالتواصل معي وسألني عن مدى إلمامي بأهمية هذه الكائنات، فلم أجد الإجابة؛ لأنني ما نقلت تلك المعلومات إلا إعجابًا بها، فتبيّن لي إلمامه التام بمثل هذه المشاريع، وقام بدعوتي لزيارة مشروعه الذي ذهلت به، فقام بإهدائي مجموعة من الديدان التي بدأت بها مشروع المليون دودة".

وأضاف: "أعمل الآن من خلال مشروعي الذي يضم أكثر من مليون دودة، على تزويد المزارعين بالأسمدة العضوية التى أثبتت فعاليتها في دعم منتجاتهم والبلوغ بها لمستوى عال من الجودة، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من مخلفات المزارع في تسميد التربة من مكونات طبيعية وعدم حرقها.