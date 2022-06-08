شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية..بدء التشغيل التجريبى لقطار الحرمين لاستقبال ضيوف الرحمن..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ التشغيل التجريبى لقطار المشاعر المقدسة، اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1443هـ.

ونشرت قناة الإخبارية، لقطات حصرية لبدء التشغيل القطار، عبر حسابها على تويتر.

يذكر أن حج عامي (1441هـ، و1442هـ) قد شهدا وقف عمل قطار المشاعر استثنائيًا، نظرًا لاقتصار الحج على عدد محدود من المواطنين والمقيمين بالمملكة، بسبب انتشار وباء كورونا عالميًا.