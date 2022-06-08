وكالة ناسا تخطط لإطلاق صواريخ فضاء من الأراضي الأسترالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز أن وكالة ناسا الأمريكية تخطط لإطلاق 3 صواريخ فضاء من أراضي بلاده.



وفي بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة الأسترالية قال ألبانيز: "لأول مرة في تاريخها تخطط ناسا لإطلاق صواريخ فضاء من مطار فضائي تجاري يقع خارج أراضي الولايات المتحدة، تخطط الوكالة لإطلاق هذه الصواريخ إلى مدارات الأرض في يونيو ويوليو العام الجاري، ومن مطار Arnhem الواقع شمالي القارة الأسترالية.. خلال الفترة ما بين 26 يونيو و12 يوليو سيتواجد 75 موظفا من ناسا على الأراضي الأسترالية للمشاركة في عمليات الإطلاق المنشودة".

وأشار المسؤول إلى "أن الصواريخ الجديدة التي تخطط ناسا لإطلاقها ستساعدها على دراسة ظواهر الفيزياء الشمسية والفيزياء الفلكية ودراسة الكواكب التي كانت ترصد سابقا من نصف الكرة الأرضية الجنوبي".

ومن المتوقع أن تطلق ناسا أول صاروخ من الصواريخ المذكورة في 26 يونيو الجاري، أما الصاروخان الآخران فسيطلقان في 4 و12 يوليو القادم، كما سيقوم خبراء ناسا بعد تنفيذ عمليات الإطلاق بجمع صناديق محركات الصواريخ المستهلكة ونقلها إلى الولايات المتحدة لضمان الحفاظ على النظافة البيئية في منطقة الإطلاق.