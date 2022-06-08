موسكو تعلن عن بعض خططها لإطلاق الصواريخ من قاعدة "بايكونور" هذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف مركز "بروغريس" الفضائي الروسي عن بعض الخطط التي وضعتها "روس كوسموس" لإطلاق الصواريخ من قاعدة "بايكونور" هذا العام.



وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز "من المخطط أن يتم إطلاق صواريخ روسية من نوع سويوز من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان أواخر صيف العام الجاري أو أوائل الخريف المقبل".

وتبعا للبيان فإن "مؤسسة روس كوسموس الروسية تخطط لإطلاق صواريخ من نوع Soyuz-2 من قاعدة بايكونور في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين".

وفي وقت سابق كانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت إلى أنها تخطط لإطلاق رحلة فضائية مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Soyuz MS-2، وان المركبة من المفترض أن تطلق في 21 سبتمبر المقبل، ويتدرّب حاليا لهذه الرحلة رواد الفضاء الروس، سيرغي بروكوبايف، ودميتري بيتالين، وآنا كيكينا، وفي حال تقرر ذهاب كيكينا إلى المحطة على متن مركبة Dragon الأمريكية فسيحل محلها في مركبة Soyuz الروسية رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، فرانشيسكو روبيو.

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين قد أشار في وقت سابق إلى أن المؤسسة تخطط لتنفيذ العديد من عمليات الإطلاق الفضائي هذا العام، 5 منها ستنفذ من مطار فوستوتشني الفضائي، كما من المحتمل أن تنفذ ما بين 15 و20 عملية إطلاق من قاعدة بايكونور".