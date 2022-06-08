شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية يطالب باعتراف الأوروبيين بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، سفراء اللجنة السياسية والأمنية الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد السفير اللوح، فى كلمته التى ألقاها خلال الاجتماع التاسع للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبى اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة مشتركة عن الجانب العربى "لبنان" الرئيس الحالى لدورة مجلس الجامعة العربية، والسفيرة ديلفين برونك "رئيس اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبى - هولندا"، ومثل الجامعة العربية السفير خليل الذوادى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومى بالجامعة، بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين التى احتلت عام 1967، ووقف الممارسات والسياسات الإسرائيلية العنصرية ضد شعبنا الفلسطينى فى القدس وأنحاء الأراضى المحتلة وقطاع غزة والتى تتناقض مع القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف الرابعة.

كما طالب بتوفير حماية دولية عاجلة للفلسطينيين من بطش الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه وعصاباتهم المسلحة.

وشدد السفير اللوح على ضرورة تمكين الفلسطين من ممارسة حقوقه وحياته السياسية والطبيعية والإنسانية وفى مقدمتها حقه فى العودة وتقريرمصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على إستمرار التفويض الدولي الممنوح للأونروا وتوفير التمويل الكافي لها للقيام بدورها.

كما أكد تمسك بلاده بخيار السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ورؤية حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام ورؤية الرئيس محمود عباس للسلام، واستعداد القيادة الفلسطينية للانخراط فى مفاوضات سياسية جادة ذات سقف زمني محدد تحت رعاية الرباعية الدولية في إطار مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.

وأكد فى ختام كلمته على الاستعداد لإجراء الانتخابات العامة حال موافقة إسرائيل على إجرائها فى القدس واستمرارية عملنا برعاية الأشقاء فى مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ملتزمة بالشرعية الدولية.