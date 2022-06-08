شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان يبحث مع السفيرة الأمريكية ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبدالله بوحبيب، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا، ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، كما تم بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق اللقاء الى أزمة الغذاء العالمي، بالإضافة إلى اللقاءات التي عقدها الوزير بو حبيب في بروكسل وواشنطن ونيويورك ومسألة النزوح السوري وتداعياته على لبنان.