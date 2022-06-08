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وزير خارجية لبنان يبحث مع السفيرة الأمريكية ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبدالله بوحبيب، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا، ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، كما تم بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وتطرق اللقاء الى أزمة الغذاء العالمي، بالإضافة إلى اللقاءات التي عقدها الوزير بو حبيب في بروكسل وواشنطن ونيويورك ومسألة النزوح السوري وتداعياته على لبنان.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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