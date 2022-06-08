شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بتقرير أممى حول جرائم إسرائيل فى فلسطين: دليل إدانة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير سعيد أبو علي، بالتقرير الأول الصادر بتاريخ عن لجنة التحقيق الدولية المُستقلة التابعة للأمم المُتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المُحتلة، والتي تشكّلت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمم المُتحدة لحقوق الانسان، والذي أكد على أن الاحتلال الإسرائيلي المُستمر للأراضي الفلسطينية هو السبب الأساسي الكامن وراء التوترات المُتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع، وما توصلت إليه اللجنة المُستقلة من قوة الأدلّة المُتاحة الموثوقة بأن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لا تنوي إنهاء احتلالها وأنها تستمر في انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، حيث استعرض التقرير جميع أشكال هذه الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أبو على أن ما جاء في التقرير يأتي كتأكيدٍ جديد ودليلٍ واضح يُدين إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على ما ترتكبه ضد الشعب الفلسطينى، وأن إنهاء الاحتلال ووقف التمييز ضد الفلسطينيين ضروري لوضع حد للنزاع ووقف دوامة العنف المُستمرة، مُرحّباً في الوقت ذاته بالتوصيات التي تدعو إلى ضمان المُسائلة تجاه انتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، مُطالباً بضرورة العمل الجاد لتنفيذ هذه التوصيات تأكيداً للمصداقية والثقة في منظومة العدالة الدولية، ومُمارستها لاختصاصها بوضع حدٍ للمعايير المزدوجة وبما يُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من حريّته وسيادته بدولته المُستقلة وعاصمتها القدس.