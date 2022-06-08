شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: ترأست أول اجتماع لمجلس الوزراء فى عهد جديد وتاريخ جديد للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهد جديد وتاريخ جديد لدولة الإمارات تحت قيادة رئيسها الثالث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حيث جدد المجلس مباركته ومبايعته ومعاهدته بذل الغالي والنفيس والانتظام خلفه ليقود المرحلة التاريخية الجديدة في دولة الامارات.

وحسب موقع الاتحاد الإماراتى، أضاف "كما نؤكد عبر المجلس بأن رؤية رئيس الدولة في بناء رأسمالنا البشري الوطني، وترسيخ اقتصادنا الوطني، وتعزيز مكانتنا الدولية والسياسية، والارتقاء ببنيتنا القانونية والتشريعية والرقمية .. ستشكل خارطة طريق وأساس لخطط واستراتيجيات كافة مؤسساتنا الاتحادية خلال الفترة القادمة.

وقال "وأكدنا خلال جلستنا الأولى بأن المرحلة القادمة في الحكومة الاتحادية تتطلب مضاعفة للجهود .. وتسريعاً للمشاريع الوطنية الكبرى .. ونطلب من كافة الوزارات والجهات الاتحادية رفع مقترحاتهم التطويرية لمجلس الوزراء خلال الخمسين يوماً القادمة".

وأوضح "كما وجه المجلس كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية لاستلهام منهجية رئيس الدولة في كافة خططهم وأعمالهم .. حيث بدأ عهده من الميدان .. وحرص أن يبدأ مشاريعه من المجتمع وإلى المجتمع.. وأكد أن مسيرته هي مسيرة ترسيخ التلاحم والتواصل والتعاضد بين كافة أرجاء الوطن".

وأوضح "كما أكدنا خلال جلستنا بأن مجلس الوزراء كان وسيبقى سنداً وعضيداً وفريقاً لرئيس الدولة في قيادة الخمسين القادمة وفي مهمته الوطنية الكبرى في ترسيخ أسس الاتحاد … وتمكين مؤسساته.. وتعزيز منجزاته ..وتوفير الحياة الكريمة لشعب الاتحاد..حفظ الله دولة الامارات ورئيسها وشعبها".