شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الحوار السياسى العربى الأوروبى على مستوى السفراء بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التاسع للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة عن الجانب العربي (لبنان) الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية ويمثلها السفير علي الحلبي سفير لبنان لدى مصر والمندوب الدائم بالجامعة العربية؛ والسفيرة ديلفاين برونك Delphine pronk رئيس اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي (هولندا) ؛ ومثل جامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية.

ويناقش الاجتماع، في 3 جلسات عمل، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والأمنية .



ووفق مشروع جدول الأعمال؛ فإن جلسة العمل الأولى للحوار السياسي هى "القضية الفلسطينية وبناء السلام في الشرق الأوسط" والمتحدث الرئيسي فيها فلسطين ولوكسمبرج؛ ومداخلات من كل من مصر والمغرب والأردن وتونس والجزائر (الجانب العربي) وأيرلندا وسلوفينيا وبلجيكا والتشيك (الجانب الأوروبي) ؛ وفي موضوع الهجرة المتحدث الرئيسي المغرب وإيطاليا ومداخلات من مصر والجزائر (الجانب العربي) والنمسا ومالطا ولاتفيا وكرواتيا (الجانب الأوروبي) ؛ وفي قضية اللاجئين والنازحين فإن المتحدث الرئيسي فيها الأردن ورومانيا ومداخلات من لبنان والعراق (الجانب العربي) واستونيا وأيرلندا (الجانب الأوروبي) .



ويناقش الاجتماع، في جلسة الحوار السياسي الثانية، "تطورات الأوضاع في لبنان وليبيا والعراق"، أما جلسة الحوار السياسي الثالثة حول "اليمن وسوريا وإيران ومكافحة الإرهاب"، وفي موضوع مكافحة الإرهاب فإن المتحدث الرئيسي الجزائر وبلجيكا ومداخلات من العراق والمغرب (الجانب العربي) والتشيك وسلوفاكيا (الجانب الأوروبي) .



وفي موضوع إيران فإن المتحدث الرئيسي المملكة العربية السعودية وكرواتيا ومداخلات من البحرين والإمارات واليمن (الجانب العربي) وأيرلندا والتشيك وألمانيا (الجانب الأوروبي)، أما موضوع سوريا فإن المتحدث الرئيسي فيه هما الجامعة العربية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي .



وستخصص الجلسة الختامية لاعتماد البيان الصحفي المشترك بين الجانبين العربي والأوروبي الذي يعبر عن الرؤية المشتركة تجاه القضايا السياسية التي ركزت عليها جلسات الحوار السياسي خلال الاجتماع المشترك.