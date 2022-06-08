عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض السرطان، أن ظهور مشكلات في البراز والدم هي أولى الأعراض المبكرة لسرطان الأمعاء.



وتشير الأخصائية في مقابلة مع موقع "doctorpiter.ru"، إلى أن الأعراض الأولى المبكرة التي تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء، هي النزيف ومشكلات مختلفة في البراز والشعور بوجود جسم غريب في الأمعاء. ولكن على الرغم من أن هذه الأعراض تعتبر مبكرة، إلا أنها تظهر في مرحلة متقدمة من المرض.

وتضيف، كشفت نتائج الدراسات التي أجرتها الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، بشأن تأثير الأدوية الشائعة الاستخدام في سرطان القولون والمستقيم.

وتقول، "يمكن للأشخاص الذين تقل اعمارهم عن 70 عاما، أن يعيشوا 10 سنوات أخرى وألا يعانوا من خطر النزيف الدموي، وعليهم استخدام جرعات صغيرة من الأسبيرين للوقاية من سرطان القولون والمستقيم".

وتضيف، وأما الذين يعانون من مرض السكري، فيمكنهم تناول عقار ميتفورمين وفيتامين D والكالسيوم وحمض الفوليك والستاتين للوقاية من سرطان الأمعاء.