شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: العثور على وكر لداعش والقبض على إرهابي بطارمية وميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، العثور على وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي والقبض على متهم مطلوب للقضاء بقضايا إرهابية.

وذكرت الخلية في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، أن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبالتعاون مع اللواء الثاني عشر - حشد شعبي عثرت على وكر مؤقت للإرهابيين في منطقة الرواد بقضاء الطارمية تابعة لعصابات داعش الإرهابية، يحتوي على مواد غذائية وأغطية منام أخرى، إذ قامت القوة بضبط المواد وإتلافها موقعياً".

وفي سياق منفصل، أفاد البيان بأن مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان وبالتنسيق مع فوج طوارئ ميسان الخامس، ألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام مادة الإرهاب، وذلك من خلال تواجده في قضاء الميمونة بمحافظة ميسان"، وأحيل المتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".