شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يبحث مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تقييم التطورات بعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بوسط العاصمة بيروت.



وقالت فرونتسكا - عقب اللقاء - إن الهدف من الزيارة هو تقييم التطورات بعد الانتخابات، موضحة أن المباحثات تناولت الأوضاع العامة في البلاد والإصلاحات المهمة المطلوب من البرلمان والحكومة القيام بها.



كان لبنان قد شهد انتخابات حاسمة في النصف الأول من شهر مايو الماضي لانتخاب 128 عضوا بمجلس النواب اللبناني الذي عقد أولى جلساته في 31 مايو الماضي.