منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي مرض الكوليرا في مدينة ماريوبول الأوكرانية.



ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، القول إن خطر تفشي مرض الكوليرا في ماريوبول مرتفع، حيث يحصل الناس على مياه شرب مأمونة بدرجة أقل بسبب الأنابيب التالفة.

وأشارت إلى أن ماريوبول والأقاليم المجاورة لطالما عُرفت بتاريخها في تفشي الكوليرا، لكنها أكدت مع ذلك أنه "لم ترد تقارير مؤكدة عن تفشي وباء الكوليرا."

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية ليست موجودة على الأرض في ماريوبول، لكنها ستعمل مع الشركاء لتقديم الدعم.