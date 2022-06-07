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رئيس الأركان الكويتي يستقبل قائد القوات البحرية الأمريكية

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، مع قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق بحري براد كوبر، موضوعات عسكرية مشتركة.


وأعلنت رئاسة الأركان الكويتية - في بيان أن الفريق الصالح استقبل الفريق كوبر بديوان (الأركان)، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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