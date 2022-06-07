شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الكويتي يستقبل قائد القوات البحرية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، مع قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق بحري براد كوبر، موضوعات عسكرية مشتركة.



وأعلنت رئاسة الأركان الكويتية - في بيان أن الفريق الصالح استقبل الفريق كوبر بديوان (الأركان)، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.