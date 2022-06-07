شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبنانى ينتخب 7 لجان من بينها 5 بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، الجلسة العامة المخصصة لانتخاب اللجان النيابية على أن تنعقد مرة أخرى في المساء، وذلك بعدما تم انتخاب لجنتي الإدارة والعدل (17 عضوًا) والمال والموازنة (17 عضوًا)، وتم التوافق على خمس لجان فازت بالتزكية وهي الخارجية والمغتربين (17 عضوًا) والإعلام والاتصالات (12 عضوًا) والشباب والرياضة (12 عضوًا) والمرأة والطفل (12 عضوًا) وحقوق الإنسان (12 عضوًا).

ويتألف مجلس النواب اللبناني من 16 لجنة نيابية تضم أيضًا لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17 عضوًا ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة 12 عضوًا ولجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية 12 عضوًا ولجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات 17 عضوًا ولجنة شؤون المهجرين 12 عضوًا ولجنة الزراعة والسياحة 12 عضوًا ولجنة البيئة 12 عضوًا ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط 12 عضوًا ولجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد أعضائها 9 أعضاء.

واستغرق انتخاب أعضاء لجنتي المال والموازنة، والإدارة والعدل وقتًا طويلاً، فيما أكد رئيس مجلس النواب أن المطلوب من الجميع المشاركة والقيام بالواجب في كل اللجان ويحق لكل نائب حضور أي جلسة لأي لجنة نيابية، مؤكدًا أنه أفسح المجال من أجل التوافق، ومع الأسف لم يلمس هذا الجو في جلسة اليوم.

وبالنسبة إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية، كشف بري أن الوسيط الأمريكي سيزور لبنان يوم الأحد أو الإثنين المقبلين.

ويذكر أن جلسة اليوم تغيب عنها 4 نواب بعذر وهم: غسان حاصباني، جورج عقيص، أشرف ريفي، وائل أبو فاعور، وذلك من بين 128 عضوًا.