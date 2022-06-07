شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية برئاسة فتحى باشاغا تباشر مهامها من مدينة سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال الحكومة الليبية فتحي باشاغا ،الثلاثاء، من مقرها بمدينة سرت، وفق ما جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك".

وعقدت الحكومة الليبية اجتماعاً تشاورياً لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إضافة لبحث الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الثالث المزمع عقده الأسبوع المقبل في مدينة سرت.

وقال باشاغا: "لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت".

وأضاف: "سأحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد، حرصاً منا على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية".

ةعقدت حكومة باشاغا أول اجتماعاتها في مدينة سبها في أبريل الماضي بعدما لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس، حيث تحظى حكومة أخرى برئاسى عبد الحميد الدبيبة تتحصن في طرابلس أقالها البرلمان، بدعم بعض الجماعات المسلحة.

وقال باشاغا آنذاك إن دخول العاصمة طرابلس ليس "هدفاً عاجلاً في الوقت الراهن" بالنسبة لحكومته، مشيراً إلى حرصه على "تفادي العنف"، وضمان دخول آمن وسلمي للعاصمة الليبية.