شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: إدارة بايدن تركز على التوصل لتسوية في اليمن لإنهاء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم "البيت الأبيض" كارين جان بيير، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تركز على التوصل إلى تسوية في اليمن لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض - حسبما أفاد بيان على موقع البيت الأبيض الأمريكي - إن إدارة الرئيس بايدن تركز على التوصل إلى تسوية لوقف إطلاق النار في اليمن وتثبيت الأمن والسلام، مضيفة أن المبعوث الأمريكي لليمن كان له دورا حيويا في تمديد الهُدنة الأممية في اليمن لشهرين إضافيين.

وأشادت بيير، بالدور الحاسم للقيادة السعودية لتمديد الهدنة في اليمن، مجددة التزام بلادها بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد الإرهاب.

كما أكد الرئيس الأمريكي، مرارًا على التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها من إيران وغيرها من التهديدات.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، الخميس 2 يونيو، موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين، على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، وذلك قبل ساعات من انتهائها، وذلك وفق الأحكام الواردة بالاتفاقية الأصلية، التي دخلت حيّز التنفيذ في 2 أبريل الماضي.