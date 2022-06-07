شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الإماراتية" تعلن تسجيل 5 إصابات بجدرى القردة وحالتى شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 5 إصابات بجدري القردة وحالتي شفاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناه العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، - أن مرض "جدري القردة" مرض فيروسي معد إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، موضحة أن أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر تكون عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.

وأوصت الوزارة، أفراد المجتمع بضرورة إتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية.