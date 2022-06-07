شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الكويت: نقدر الدور المحوري للأردن في المنطقة والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن دولة الكويت تقدر الدور المحوري للمملكة الأردنية الهاشمية في المنطقة والعالم أجمع وجهودها المخلصة الرامية إلى إرساء دعائم الاستقرار وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا العربية والإسلامية والوقوف إلى جانب قضايا الشرق الأوسط المستحقة.



وقال ولي عهد الكويت - خلال استقباله، اليوم الثلاثاء في قصر بيان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له - إن قيادة دولة الكويت تعتز بالدور الحكيم إقليمًيا ودوليًا للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



وأضاف ولي عهد الكويت : "نتطلع في تلك الزيارة الأخوية إلى فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات وأن تحقق هذه الزيارة الميمونة نتائجها المرجوة بما يعود بالخير والرخاء على البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".



ونوه بأنه ستظل المملكة الأردنية الهاشمية في قلب دولة الكويت، وستظل أبوابنا قيادة وحكومة وشعبًا مفتوحة أمام الأشقاء الأردنيين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.



وأعرب ولي العهد الكويتي، عن بالغ السعادة بتلك الزيارة، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية المتجذرة بين البلدين الشقيقين وعلى ثوابت دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا تجاه شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الكريم وهي ثوابت تترجم المحبة والتعاون ووحدة المصير وترسخ نموذجًا يحتذى به في العلاقات الثنائية والعمل العربي المشترك.

وضم الوفد المرافق لولي عهد الأردن، كلا من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت صقر أبو شتال، وعددًا من كبار المسؤولين الأردنيين وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية للكويت.



حضر اللقاء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية عزيز الديحاني.