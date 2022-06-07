شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد حرصها على دعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسى شامل فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء السعودى، اليوم الثلاثاء، حرص المملكة على دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسى شامل فى اليمن.

واستعرض مجلس الوزراء السعودي - خلال جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية - نتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، والاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وأوكرانيا، وما عكسه هذان الاجتماعان من موقف خليجي موحد تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي للدول المتضررة والعالم. وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية بذلت منذ تأسيسها جهودا كبيرة في الوساطة بين الدول لحل النزاعات، مجددا حرص المملكة على دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية؛ بما ينعكس على أمنه واستقراره.

وفى وقت سابق، طالب الفريق الحكومي اليمني المفاوض، المجتمع الدولي، وسفراء الاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأمريكي، بممارسة مزيد من الضغوط تجاه ميليشيات الحوثي، للإسراع في فتح الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز، وبقية المحافظات، وتحويل مقترح المبعوث الأممي إلى أمر واقع.