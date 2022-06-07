شركة أبل تكشف عن شريحتها الجديدة M2

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

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كشفت شركة أبل عن شريحتها الجديدة M2 لأجهزة "ماك"، في مؤتمرها السنوى مساء اليوم.



وقالت أبل في مؤتمرها السنوي للمطورين، شريحة أبل الجديدة M2، بقياس 5 نانو متر، وتدعم 20 مليون ترانزستور، بسعة 100 جيجا بايت من الذاكرة الموحدة، أزيد بنحو 50% من سعة شريحة m1 الأقدم.

الشريحة M2 تحتوي على وحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة.

ورسميا، انطلقت مساء اليوم فعالية مؤتمر المطورين العالمي لشركة أبل WWDC 2022، وهي الفعالية التي تعرض فيها الشركة الجيل التالي من أنظمة تشغيل أجهزتها.