شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبنانى يبدأ فى انتخاب رؤساء اللجان النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، الجلسة العامة الثانية للمجلس بتشكيله الجديد، لانتخاب رؤساء اللجان النيابية بالاقتراع السرى، التزاما بنص اللائحة الداخلية للمجلس الذى غاب عنه 4 نواب اليوم من أصل 128 نائبا.

وبدأت الإجراءات بفتح باب الانتخاب على رئاسة لجنة المال والموازنة، والتي يبلغ عدد أعضائها 17 عضوا، وهي من أبرز اللجان المعنية خلال الفترة المقبلة بخطة التعافي المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى نظر الموازنة العامة للدولة التي قدمتها الحكومة هذا العام للمجلس لأول مرة منذ سنوات.

ويتألف مجلس النواب اللبناني من 16 لجنة نيابية تضم إلى جانب لجنة المال والموازنة لجنة الإدارة والعدل وعدد أعضائها 17 عضوا، ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد أعضائها 17 عضوا، ولجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17 عضوا، ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وعدد أعضائها 17 عضوا.

كما يتألف المجلس من لجنة شؤون المهجرين وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة الزراعة والسياحة وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة البيئة وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة الإعلام والاتصالات وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة الشباب والرياضة وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة المرأة والطفل وعدد أعضائها 12 عضوا، ولجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد أعضائها 9 أعضاء.

ويجري انتخاب رؤساء اللجان بالأغلبية المطلقة بالتصويت السري على أن يفوز من يحصل على الأغلبية المطلقة بين المرشحين (50%+ 1 من إجمالي المصوتين)، وإن لم يحصل أحد على هذه النسبة يتم إعادة الانتخابات لجولة ثانية يفوز بها من يحصل على الأغلبية المطلق، وإن لم يتحقق ذلك، تجرى جولة ثالثة يفوز بها من يحصل على الأغلبية النسبية (العدد الأكبر من الأصوات).

وكان مجلس النواب قد انتخب في جلسته الافتتاحية، الثلاثاء الماضي، نبيه بري رئيسا للمجلس، وإلياس بو صعب نائبا للرئيس لمدة ولاية المجلس الممتدة لأربع سنوات، وآلان عون وهادي أبو الحسن أميني سر وهاجوب بقرادونيان وميشال موسى وعبد الكريم كبارة لعضوية مفوضي هيئة مكتب المجلس.

