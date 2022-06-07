شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا حول برنامج مكافحة الإتجار بالأسلحة الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بجامعة الدول العربية "الاجتماع الـ13 لنقاط الاتصال الوطنية العربية المعنية ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة لبنان بصفتها دولة رئاسة الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح ) اليوم أن هذا الاجتماع يأتي للتحضير للمشاركة العربية في الاجتماع الثامن الذي يعقد كل سنتين للنظر في التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المعني بمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والمزمع عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 27 يونيو - 1 يوليو 2022.

وناقش اجتماع نقاط الاتصال العربية، المحاور الأساسية لمشروع الوثيقة الختامية للاجتماع الثامن، بالإضافة إلى إعداد كلمة باسم المجموعة العربية تتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال.