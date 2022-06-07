شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شقيقين جنوب إفريقيين بقضية غسيل أموال فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كل من شرطة دبي وحكومة جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شقيقين مطلوبين لدى الإنتربول، متهمين في قضايا جنائية وغسل أموال.

وقالت القيادة العامة لشرطة دبي في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنها تمكنت من "إلقاء القبض على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، اللذين يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب إفريقيا، لتورطهما في قضايا جنائية وغسيل الأموال، بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول".

وأوضحت أن "شرطة دبي نسقت مع سلطات جنوب إفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة".

وأضافت التغريدة: "جاءت عملية القبض تأكيدا لجهود الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التعاون مع وزارة العدل لدولة الإمارات، والنيابة العامة بدبي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، وبالتنسيق والتعاون مع النظراء الدوليين".

ومن جهة أخرى، قالت حكومة جنوب إفريقيا إن الإمارات اعتقلت الأخوين، اللذين يواجهان اتهامات بالفساد السياسي في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما.

والأخوان متهمان في بلدهما باستغلال علاقتهما مع زوما للتربح ماليا، والتأثير في تعيين أفراد في مناصب عليا.

وغادر الأخوان المولودان في الهند جنوب إفريقيا بعد إطاحة زوما عام 2018، وفتح تحقيق عام 2018 لفحص مزاعم تحقيقهما كسبا غير مشروع خلال سنوات الرئيس السابق في السلطة.