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الاقتصاد السعودى يحقق نموا فصليا الأعلى منذ 2011

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القاهرة - سامية سيد - نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 9.9% في الربع الأول، بما يزيد على تقدير أولي الشهر الماضي بلغ 9.6%، بحسب بيانات رسمية للهيئة العامة للإحصاء.

 

وبحسب موقع سكاى نيوز، بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 698 مليار ريال ( حوالي 187 مليار دولار) خلال الربع الأول 2022، مقارنة بـ634.9 مليار ريال ( ما يعادل 170 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2021.

 

وبحسب بيانات الهيئة، فإن معدل النمو خلال الربع الأول 2022 يعد الأعلى منذ الربع الثالث 2011.

 

وعزت الهيئة هذا النمو في الأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 20.3%.

 

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى بـ2.6% عن الربع الرابع، بينما ارتفع النشاط النفطي 2.9% على أساس فصلي.

 

وقالت هيئة الإحصاء إن أنشطة البترول والغاز الطبيعي كانت أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32.4%.

 

وارتفع النشاط غير النفطي 3.7% أو 0.9% عن الربع السابق. كما ارتفع النشاط الحكومي 2.4% على أساس سنوي، لكنه تراجع 0.9% عن الربع الرابع.

 

وكان صندوق النقد الدولي رفع في أبريل توقعات النمو الاقتصادي للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى 7.6% في 2022، بسبب ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره، من 3.2% في 2021.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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