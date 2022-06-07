شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون المسجد النبوى" تكمل استعداداتها لاستقبال الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوى استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم ما قبل الحج، من خلال تنظيم الحشود البشرية وتسهيل حركتهم داخل المسجد النبوى وتنسيق الجهود بين جماع الجهات ذات العلاقة؛ لخدمة ضيوف الرحمن زوّار المسجد النبوى.

وتعمل الوكالة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، على التنسيق الدائم والمستمر بين مختلف إداراتها لتنفيذ الخطط والبرامج والحملات المعدّة لموسم الحج، لتقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، كما تعمل على تسخير كافة التقنيات والتطبيقات الذكية لتطوير منظومة الخدمات والأعمال المقدمة، بالإضافة لتهيئة المسجد النبوي وتجهيزه بالسجاد والسقيا، وتكثيف برامج التنظيف والتعقيم والصيانة، وتسهيل تنقّل الزوار عبر عربات الجولف والعربات المتنقلة، وتقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية ليؤدي المصلون عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

يذكر أن طلائع ضيوف الرحمن بدأوا بالوصول إلى المدينة المنورة لأداء فريضة حج هذا العام، حيث استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، السبت الماضي، أولى رحلات الحج القادمة من إندونيسيا.