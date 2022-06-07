شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار على السعودية والإمارات وشديد الحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، فى السطور التالية:- السعودية: توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودية، طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومستقر على بقية مناطق المملكة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وطقس رطب على سواحل البحر الأحمر. ولا يستبعد تكون الضباب خاصة على الجزء الجنوبي.

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا وصحوا بوجه عام، ومغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وتظهر بعض السحب شرقاً خاصةً على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.