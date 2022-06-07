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أبل تعلن إطلاق الحاسوب الجديد ماك بوك إير MacBook Air

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يونيو 2022

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أعلنت شركة أبل عن إطلاق الحاسوب الجديد ماك بوك إير MacBook Air

 

وقالت الشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين، حاسوب MacBook Airبتصميم جديد، يدعم شريحة M2الجديدة، يشمل على أربعة ألوان مختلفة، تشمل الأزرق الداكن والفضي والرمادي .

 

وحاسوب أبل الجديد MacBook Air يأتي بدرجة سماكة 11.3 ملي متر، ووزن 2.7 رطل.

 

والحاسوب الجديد يدعم الشاحن الممغنط "ميجا سيف"، ويدعم منفذ لأجهزة الصوتيات، مع منفذي USP-C لإمكانية شحن جهازين في نفس الوقت.

 

ويأتي الحاسوب بشاشة أكبر حجما، بقياس 13.6 بوصة، مع حواف أكثر نحافة، ودرجة إضافة أعلى بنحو 25%.

 

والحاسوب يدعم كاميرا أمامية بدرجة دقة 1080 بكسل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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