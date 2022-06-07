شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يتسلم رسالة خطية من نظيره الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رسالة خطية من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، سلمها له وزير الطاقة والمناجم الجزائري السيد محمد عرقاب المبعوث الخاص للرئيس الجزائري.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن ذلك جاء خلال لقاء الغزواني، في القصر الرئاسي بنواكشوط، بعرقاب، الذي بدأ اليوم زيارة عمل لموريتانيا تستمر يومين.

وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، عقب اللقاء، "إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم"، موضحا أن الرسالة تضمنت تحيات الرئيس تبون وتمنياته للشعب الموريتاني الشقيق بدوام الصحة والازدهار والتقدم.

وأضاف أنه اتم التأكيد على الأهمية التي يوليها الرئيس الجزائري لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع موريتانيا، والعزم على مواصلة العمل المشترك للدفع بجهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ونوه بأنه استمع باهتمام كبير لتوجيهات الرئيس الغزواني من أجل الارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات إلى مستوى الأخوة والصداقة المتجذرة بين الشعبين الجزائري والموريتاني، وكذا التعاون في مجال الطاقة والمناجم بالتعاون في مختلف المجالات ليصل هذا التعاون إلى مستوى تطلعات بين البلدين.