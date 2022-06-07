شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائري: الجزائر وموريتانيا بإمكانهما تطوير سوق المحروقات الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب إن التعاون الجزائري-الموريتاني في مجال الطاقة والمناجم يشهد "ديناميكية إيجابية"، مشيرًا إلى أن البلدين بإمكانهما لعب دور فعَّال في ضمان تزويد الطاقة في الأسواق العالمية، وكذلك تطوير سوق الطاقة الإفريقية.

جاء ذلك خلال جلسة العمل، التي عقدها وزير البترول الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى موريتانيا منذ الأحد.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية -في بيان اليوم الاثنين- أن عرقاب أكد استعداد الشركات الجزائرية للعمل مع نظيرتها الموريتانية، وإقامة شراكة استراتيجية من أجل تطوير نشاط إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية في موريتانيا.

وفي السياق ذاته، شدد عرقاب على أهمية تطوير التعاون الثنائي في قطاع المناجم وتثمين الموارد المعدنية، والذي يُعد من بين مجالات التعاون الواعدة بالنظر إلى ما يزخر به البلدان من موارد منجمية غنية سيؤدي تطويرها وحسن استغلالها إلى المساهمة الفعَّالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدين وخلق فرص العمل.

وأضاف وزير الطاقة الجزائري أن المحادثات الجارية مع الجانب الموريتاني بخصوص تطوير التعاون المشترك في المجال المنجمي -والتي ستُتَوَّج بالتوقيع خلال هذه الزيارة على بروتوكول تعاون- تهدف إلى إقامة شراكة علمية وتقنية وتطوير المشاريع البحثية المشتركة والتدريب وتعزيز القدرات.