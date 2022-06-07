شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبناني يعقد ثاني جلساته العامة غدا لانتخاب رؤساء اللجان النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب اللبناني الجديد ثاني جلساته العامة اليوم الثلاثاء لانتخاب رؤساء اللجان النيابية بالاقتراع السري وذلك التزاما بنص اللائحة الداخلية للمجلس، الذي انتخب في جلسته الافتتاحية يوم الثلاثاء الماضي نبيه بري رئيسا للمجلس وإلياس بو صعب نائبا للرئيس لمدة ولاية المجلس الممتدة لأربع سنوات وآلان عون وهادي أبو الحسن أميني سر وهاجوب بقرادونيان وميشال موسى وعبدالكريم كبارة لعضوية مفوضي هيئة مكتب المجلس.



ويتألف مجلس النواب اللبناني من 16 لجنة نيابية تضم لجنة المال والموازنة وعدد أعضائها 17 عضوا ولجنة الإدارة والعدل وعدد أعضائها 17 عضواً ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد أعضائها 17 عضواً ولجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17 عضواً ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وعدد أعضائها 12 عضواً و لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12 عضواً ولجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وعدد أعضائها 17 عضوا ولجنة شؤون المهجرين وعدد أعضائها 12 عضواً ولجنة الزراعة والسياحة وعدد أعضائها 12 عضوا ولجنة البيئة وعدد أعضائها 12 عضواً و لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد أعضائها 12 عضواً و لجنة الإعلام والاتصالات وعدد أعضائها 12 عضواً ولجنة الشباب والرياضة وعدد أعضائها 12 عضواً ولجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها 12 عضوا ولجنة المرأة والطفل وعدد أعضائها 12 عضوا ولجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد أعضائها 9 أعضاء.



وخلال الجلسة الافتتاحية، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ضرورة التوافق بين النواب لسرعة إنجاز الانتخابات والإجراءات اللازمة لرئاسة اللجان، وذلك تمهيدا للبدء في الجلسات المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة والنظر بالقوانين العاجلة وخصوصا المتعلقة بخطة الاصلاح المالي والاقتصادي بالبلاد.



جدير بالذكر أن اللجان النيابية يجري انتخاب رؤسائها في بداية كل دور انعقاد.