شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال التغير المناخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، الاثنين عبر الاتصال المرئي، مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء البريطاني رئيس الجانب البريطاني لدى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي ألوك شارما، تعزيز التعاون على المستوى الثنائي والدولي في مجال التغير المناخي.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال الاتصال - مناقشة المبادرات والجهود المبذولة من البلدين فيما يخص مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة وأهمية تكثيفها.