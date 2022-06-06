شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسي يحبط 4 محاولات لعبور الحدود البحرية بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط 4 عمليات اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية، وإنقاذ 43 مهاجرا.



وذكر الداخلية التونسية - في بيان اليوم الاثنين أنه في إطار التصدي لظاهرة عبور الحدود البحرية خلسة، تمكنت الوحدات التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالجنوب والوسط والساحل من إحباط 4 عمليات عبور للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 43 شخصا من بينهم 14 يحملون جنسيات دول إفريقية.