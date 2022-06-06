شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تبحث مع الاتحاد الأوروبي إعفاء مواطنيها من تأشيرة "شنجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت، اليوم الإثنين، الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين وزارة الخارجية العمانية وجهاز العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين السلطنة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، والإجراءات الرامية إلى تحقيق إعفاء مواطني سلطنة عُمان من تأشيرة "شنجن".

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانب العُماني ترأسه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، والجانب الأوروبي، أنريكي مورا نائب الأمين العام والمدير السياسي لجهاز العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.