شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات بتونس: سنواصل الانفتاح على كل منظمات المجتمع المدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن الهيئة ستواصل الانفتاح على كل منظمات المجتمع المدني في تونس والخارج في مختلف المجالات ومنها اعتماد المراقبين المحليين والأجانب، وفقًا للإطار القانوني المنظم للعملية الذي حددته القرارات الترتيبية للهيئة ومدونة السلوك المعتمدة.



وشدد رئيس الهيئة - خلال استقباله اليوم الاثنين، وفدًا عن المركز التونسي المتوسطي بحضور نائبه ماهر الجديدي - على حرص الهيئة على التفاعل مع ملاحظات المركز وتوصياته من خلال ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في دعم حضور المرأة في مختلف هياكلها المركزية والمحلية والسعي إلى تكريس مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين، في إطار الصلاحيات الموكولة لها واعتمادًا على التشريعات المنظمة لعمليات الانتداب والتوظيف.



وأشار بوعسكر إلى أن خطة التوعية التي سيتم اعتمادها تولي أهمية كبيرة لدعم مشاركة المرأة في الاستفتاء الوطني حيث تأخذ في الاعتبار النساء المقيمات في المناطق الريفية والمناطق الحدودية التي تتراجع فيها مؤشرات الوصول إلى وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع مكونات وقوى المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.