شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق: الوضع الأمنى فى بلادنا تحسن بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الوضع الأمني في بلاده تحسن بشكل كبير عن الفترة الماضية، معربا عن رغبته في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في أقرب وقت ممكن، موضحا أن بلاده تمتلك فرص واعدة في قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة لتحقيق منافع ونهضة في الاقتصاد العراقى.

أشار وزير خارجية العراق في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرى خارجية الأردن ومصر، إلى أن بلاده بها فرص واعدة للاستثمار، مؤكدا أن بلاده ترحب بالمستثمرين المصريين والأردنيين خلال الفترة المقبلة.