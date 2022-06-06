شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والصين يتفقان على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجيَّة العراقية اليوم، الاثنين، توقيع اتفاقية مع الصين لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسيَّة من تأشيرات الدخول، مؤكدة أن الوكيل الأقدم للوزارة نزار الخيرالله، وقع اليوم بمقر الخارجية العراقية مع السفير الصيني لدى بغداد "تسوي وي"، اتفاقية إعفاء حامليّ جوازات السفر الدبلوماسيَّة والخدمة والخاصة من مُتطلبات سمات الدخول مع الصين.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان نشرته على موقعها الالكترونى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية على المستويات كافة.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، نهاية مايو الماضى، عن افتتاح منظومة إصدار الجوازات بالقسم القنصليّ في سفارة جمهوريَّة العراق في القاهرة، مؤكدة أنها ماضية لافتتاح 20 منظومة أُخرى في العديد من الدول.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في إنه "بناءً على توجيه وزير الخارجيَّة فؤاد حسين لتقديم أفضل الخدمات القنصليّة لأبناء الجاليَّة العراقيَّة المقيمة في الخارج، وفي إطار خطة الوزارة للاتساع في تقديم الخدمات الإلكترونية وأتمتة العمل القنصليّ، فأن وزارة الخارجيَّة افتتحت منظومة إصدار الجوازات في القسم القنصليّ بسفارة جمهوريَّة العراق في القاهرة".

وأضاف، أن "هذا الإجراء سيسهم بشكل كبير في اختصار الوقت اللازم لإصدار الجوازات الاعتياديَّة للمواطنين".

وأكد الصحاف، أن "الوزارة ماضيةٌ بافتتاح (20) منظومة أُخرى في العديد من الدول، لتسهيل إجراءات إصدار الجوازات لأبناء الجاليَّة العراقية".