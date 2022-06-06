شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة أولى طلائع الحجاج من جمهورية بنجلاديش ضمن مبادرة "طريق مكة" للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت أولى طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" في بنجلاديش اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، عبر صالة المبادرة بمطار شاه جلال الدولي في العاصمة (دكا)، بحضور السفير السعودي لدى بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، ومشاركة عددٍ من كبار المسؤولين في بنجلاديش، ومنهم وزير الدولة للشؤون الدينية في بنجلاديش محمد فريد الحق خان، ووزير الطيران المدني والسياحة محبوب علي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن إطلاق مبادرة "طريق مكة" في جمهورية بنجلاديش هذا العام 1443 هـ، يأتي للمرة الثانية بعد عام 1440 هـ، إضافةً إلى دول باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب، وهي إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" أحد برامج "رؤية السعودية 2030".



وأضافت الوكالة: إن المبادرة تهدف إلى إنهاء إجراءات الحجاج من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.



وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصولهم إلى المملكة ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.