شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يواصل عملياته لملاحقة المطلوبين فى بعلبك لليوم الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني مواصلة العملية الأمنية الموسعة التي يقوم بها في منطقة الشراونة ببعلبك (شرقي بيروت) لليوم الرابع على التوالي؛ لمداهمة أماكن تصنيع مخدرات، وضبط مطلوبين بتهم إطلاق النار على عسكريين، وتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، وحيازة أسلحة حربية من دون تراخيص .

وأكد الجيش اللبناني أن المداهمات في منطقة الشراونة استمرت اليوم لليوم الرابع على التوالي، حيث قامت وحدات الجيش اليوم بمداهمة مقر لتصنيع المخدرات ومنزل يخص أحد أخطر المطلوبين .

وكان الجيش قد أعلن أمس القبض على 12 متهما بإطلاق النار على عكسريين والإتجار بالمخدرات، وذلك خلال مداهمات أمس تعرضت خلالها آلية عسكرية لإطلاق نار مما أدى لإصابة عسكريين اثنين بجروج .

وأشار الجيش إلى أنه خلال مداهمات أمس ونتيجة العمليات التي تُواصلها وحدات الجيش في منطقة الشراونة، تم القبض على 6 لبنانيين و6 سوريين لتورط بعضهم في إطلاق النار على العسكريين والبعض الآخر متورط في الإتجار بالمخدرات.

وأوضح أنه تم ضبط 17 سلاحا حربيا، وقاذف آر بي جي، و15 بندقية صيد، وكمية من الذخائر والمخدرات، ومبلغ من المال، وثلاث سيارات رباعية الدفع. كما ضُبط مقران لتصنيع المخدرات وتمت مصادرة محتوياتهما.

وكانت عمليات اليوم الأول قد أسفرت عن وفاة عريف وإصابة 5 آخرين خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين، مما دعا إلى توسيع العملية العسكرية واستدعاء وحدات أخرى للمشاركة في عملية موسعة مستمرة حتى اليوم.

جدير بالذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكد قبل يومين دعم الجيش في المهمة التي يخوضها لبسط سلطة القانون وحماية المجتمع وتوقيف المخلين بالأمن والنظام.