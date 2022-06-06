شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعتقل 6 عناصر من ميليشيات الشباب بمحافظة "شبيلي السفلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت القوات الوطنية العسكرية الصومالية الخاصة (دنب)، اليوم الإثنين، 6 عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية، في منطقتي "تورتورو" و"عليو بارو" التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى، جنوب البلاد.

وقال مسؤول أمنى صومالي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إن "الجيش تمكن أيضا من تدمير قواعد لجمع الإتاوات تابعة للإرهابيين، وإن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا لمنع أي تهديد للشعب الصومالي، والقضاء على العناصر الإرهابية".