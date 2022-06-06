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الجيش الصومالى يعتقل 6 عناصر من ميليشيات الشباب بمحافظة "شبيلي السفلى"

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القاهرة - سامية سيد - اعتقلت القوات الوطنية العسكرية الصومالية الخاصة (دنب)، اليوم الإثنين، 6 عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية، في منطقتي "تورتورو" و"عليو بارو" التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى، جنوب البلاد.

 

 

وقال مسؤول أمنى صومالي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إن "الجيش تمكن أيضا من تدمير قواعد لجمع الإتاوات تابعة للإرهابيين، وإن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا لمنع أي تهديد للشعب الصومالي، والقضاء على العناصر الإرهابية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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