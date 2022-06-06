شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول يمني يحذر من تلاعب الحوثي بملف رفع الحصار عن تعز بهدف كسب الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن إعلان جماعة الحوثي نيتها السير بإجراءات أحادية محاولة لنسف مفاوضات رفع الحصار عن محافظة تعز، والالتفاف على بنود الهدنة الاممية التي تنص على فتح المنافذ الرئيسية في المحافظة المحاصرة منذ سبع سنوات، بطرق فرعية مستحدثة‏.

وأوضح الإرياني وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية أن حديث مليشيا الحوثي عن فتح طرق فرعية بدلا عن المنافذ الرئيسية يؤكد إمعان العناصر الحوثية في انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء محافظة تعز، ويضاعف المعاناة الانسانية للملايين من ابناء المحافظة "الاكثر كثافة بشرية" والتي تعرضت لابشع صنوف الحصار والقتل الممنهج خلال سنوات الحرب‏.

وحذر الارياني من استمرار المراوغة والتلاعب الحوثي بملف رفع الحصار عن محافظة تعز، بهدف كسب المزيد من الوقت، في ظل تقارير تؤكد استمراره في الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة واستحداث المتارس والسواتر الترابية والخنادق، وقصف الأحياء السكنية بمختلف الاسلحة، واستهداف المدنيين بنيران القناصة‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بالقيام بمسئولياتهم القانونية والاخلاقية وممارسة ضغط حقيقي على "الحوثي" لتنفيذ بنود الهدنة، وفتح المنافذ الرئيسية لمحافظة تعز فورا وبما يضمن إنهاء المعاناة الانسانية للمدنيين وتنقلهم بصورة طبيعية.