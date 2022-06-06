شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: إسقاط طائرة مسيرة وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مصدر أمنى عراقى اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط طائرة مسيرة وسط العاصمة بغداد، مؤكدا أن الطائرة خالية من أى مواد متفجرة .

وقال المصدر الأمني -في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن " قوة حماية أبراج الطوق الأمني لوزارة الداخلية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة صغيرة الحجم في دائرة الاصلاح العراقية، تسفيرات الرصافة"، موضحا أنه على الفور تم التحفظ على الطائرة لحين فحصها من قبل الأدلة الجنائية.

وكان مصدر أمنى عراقى، أفاد، بإبطال مفعول 6 صواريخ فى محيط حقول القيارة النفطى بمحافظة نينوى.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه "من خلال المسح الميدانى لقوة حماية حقول القيارة عثر على 6 صواريخ عن طريق جهاز كشف المعادن"، وأضاف أن القوات الأمنية قامت بتطويق المكان والتنسيق مع فرق الدفاع المدني في نينوى لرفعها.

وفى وقت سابق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، مقتل 13 إرهابيا بعملية نوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في ثلاث محافظات.

وقال اللواء رسول في بيان إنه وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرع جهاز مكافحة الإرهاب بسلسلة واجبات نوعية حساسة شملت محافظات كركوك، نينوى، وديالى، أسفرت عن مقتل 13 إرهابيا من عصابات "داعش" داخل وكر.

وأضاف أن جثثهم طمرت تحت الصخور الكبيرة بعملية نوعية نفذها الجهاز بإسناد من القوة الجوية العراقية في سلسلة جبال قرة جوغ بقضاء مخمور بدلالة أحد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الاستخبارات.

وصرح بأن "القوات الأمنية عثرت على عدد من المخابئ والجحور تحتوي على أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال تابعة للعصابات الإرهابية في كل من جبال حمرين بمُحافظة ديالى وفي قرية العواشرة بوادي زغيتون بمحافظة كركوك.