شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجي يدين تصريحات لمسئولة هندية مسيئة للنبى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، عن شجبه ورفضه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب "بهاراتيا جانات" الهندي بحق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحجرف رفضه القاطع بالمساس بالأنبياء والرسل والشخصيات والرموز الدينية كافة، مشدداً على الموقف الرافض للاستفزاز أو استهداف المعتقدات والأديان أو التقليل من شأنها.