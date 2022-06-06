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مجلس التعاون الخليجي يدين تصريحات لمسئولة هندية مسيئة للنبى محمد

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، عن شجبه ورفضه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب "بهاراتيا جانات" الهندي بحق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 


ونقلت وكالة الأنباء عن الحجرف رفضه القاطع بالمساس بالأنبياء والرسل والشخصيات والرموز الدينية كافة، مشدداً على الموقف الرافض للاستفزاز أو استهداف المعتقدات والأديان أو التقليل من شأنها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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