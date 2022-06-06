شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين تصريحات مسئولة هندية مسيئة للنبى محمد وترحب بقرار إيقافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية البحرينية بقرار حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي إيقاف المتحدثة باسم الحزب عن العمل، مشددة على ضرورة شجب أي إساءات مستهجنة بحق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبارها استفزازًا لمشاعر المسلمين وتحريضًا على الكراهية الدينية.

وأكدت وزارة الخارجية – في يبان نقلته وكالة أنباء البحرين – أهمية احترام المعتقدات والرموز والشخصيات الدينية كافة، وتضافر جهود المجتمع الدولي في نشر قيم الاعتدال والتسامح والحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية.

يذكرأن، استدعت وزارة الخارجية الكويتية، سفير جمهورية الهند لدى الكويت، حيث التقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الذي سلّمه مذكرة احتجاج رسمية تعرب فيها عن رفض دولة الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين التي صدرت عن أحد المسؤولين في الحزب الحاكم، حسبما ذكرت صحيفة القبس.

وأوضحت الوزارة أنه في الوقت الذى ترحب فيه دولة الكويت بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند والذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول المذكور عنه ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة، لتطالب باعتذار علني لتلك التصريحات المعادية والتي سيشكّل الاستمرار فيها دون إجراء رادع أو عقاب إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض لعناصر الاعتدال، مشيرة إلى أن إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته، والدور الكبير الذي لعبه الإسلام في بناء الحضارات في جميع دول العالم بما فيها الهند.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مؤكدة رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامى، كما ترفض المساس بالشخصيات و الرموز الدينية كافة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

كما رحبت وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الداعى لاحترام المعتقدات والأديان.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند إزاء الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم.

وأشارت المنظمة- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- إلى أن "هذه الإساءات تأتي في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم، خاصة في ضوء مجموعة من القرارات بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم".

وطالبت المنظمة، السلطات الهندية بالتصدي بحزم لهذه الإساءات وكل أشكال التطاول على الرسول الكريم- صلى الله وعليه وسلم- وعلى الدين الإسلامي وتقديم المحرضين والمتورطين ومرتكبي أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد المسلمين إلى العدالة ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها.

ودعت السلطات الهندية إلى ضمان سلامة وأمن ورفاه المجتمع المسلم في الهند وحماية حقوقه وهويته الدينية والثقافية وكرامته وأماكن عبادته، مطالبة المجتمع الدولي، لاسيما آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للممارسات التي تستهدف المسلمين فى الهند.