شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو لمسار حوارى لاحتواء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين اليوم /الأحد/، دول مجموعة الاتصال العربية إلى خلق مسار حوارى فى ظل الحرب الروسية-الأوكرانية لاحتواء التداعيات المتزايدة للصراع وعلى كافة الصعد.

وقالت وزارة الخارجية - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - إن حسين شارك في اجتماع مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، وقدم في الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية ولأمينها العام على الاستجابة لطلب العراق لعقد هذا الاجتماع، مؤكدا على أن تشكيل مجموعة الإتصال كان على أساس إدراك مخاطر وانعكاسات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على مجمل الوضع العالمي سيما في مجالات الطاقة والأمن الغذائي.



وأشار إلى أن حالة الحرب أصبحت أكثر تأثيرا وتعقيدا على المنطقة، بالنظرِ للمخاطرِ المتزايدة في العديد من البلدان جراء ارتفاع أسعار الطاقة والنقص الحاصل في العديد من أنواع المؤن وأثر ذلك في مختلِف المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وفي الختام، أشادَ المجتمعون "بمبادرة العراق لعقد الإجتماع وتدارس الآليات الممكنة للعمل على تفعيل المقترح".