شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة، وفقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، على ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وقال البرلمان العربي في بيان له بمناسبة الذكرى الـ 55 لنكسة فلسطين والذي يصادف الخامس من يونيو 1967، إنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الصراع العربي – الاسرائيلي، بالتمسّك بخيار «حل الدولتين»، وصولاً إلى استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، وحق إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد البرلمان العربي أن ذكرى النكسة هذا العام تاتي بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي على مدينة القدس والمسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية تحت حماية جيش الاحتلال، وتصاعد وتيرة الإستيطان من خلال التهجير القسري، وعزل المدن، وهدم المنازل، وطرد المواطنين.