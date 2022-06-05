شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنفذ تمرين الأمن السيبراني لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية، اليوم الأحد، تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1443هـ، وذلك على مدار اليوم وغدا في جدة، لتعزيز الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج وتطوير القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز استمرارية الأعمال خلال الموسم.

وأشارت الهيئة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى أن التمرين يأتي في إطار جهودها لتمكين الجهات الوطنية من القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني خلال موسم الحج، ومناقشة الإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الوطنية أثناء الهجمات والأزمات السيبرانية بهدف التحقق من فاعليتها والعمل مع الجهات لتحسينها، والتأكد من ضمان استمرارية الأعمال لديها.

وأوضحت أن التمرين تناول خلق بيئة افتراضية تحاكي أنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية، تسهم في معرفة كيفية التعامل معها وإدارتها عبر منصة التمارين السيبرانية التي تمكن المتدربين من محاكاة التهديدات السيبرانية المحتملة بصيغة عملية، كما يتيح التمرين بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والرفع من كفاءتها وجودتها، تحقيقاً لمستهدفات الهيئة في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

واشتمل التمرين على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية الرامية إلى تطوير قدرات الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج وتعزيز صمودها تجاه التهديدات السيبرانية المتجددة، ورفع جاهزيتها للتعامل مع الحوادث السيبرانية، بما يسهم في دعم الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة وحماية المصالح الحيوية للمملكة باتباع الممارسات الآمنة للتعامل مع التقنية.