شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول امتحانات الثانوية العامة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تنطلق امتحانات الثانوية العامة في مصر أواخر شهر يونيو/ حزيران، وأعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة أرقام جلوس الطلاب خلال ساعات.



وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 بالمواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري، بينما تبدأ في المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، إن ما يتردد بشأن صدور قرار عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بمزيج من النظامين الورقي والإلكتروني غير صحيح.

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون ورقية، والإجابة ستكون على "بابل شيت" حتى يتسنى تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري دون تدخل أي عنصر بشري.

وأكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون خالية من الأسئلة المقالية، ونفى السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة بالكتاب أو التابلت.

تصل أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلى المديريات التعليمية اليوم الأحد 5 يونيو، على أن يتم توزيعها على المدارس بعدها مباشرة.

ومن المتوقع أن يستطيع الطلاب معرفة أرقام الجلوس خلال الأسبوع الجاري مباشرة بعد وصولها إلى المدارس.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم المصرية أنه يمكن للطالب أن يحصل على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها وليست المدرسة التي سيؤدي فيها الامتحانات.

وأوضحت أن لجان امتحانات الثانوية العامة تضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس قبل انطلاق الامتحانات بأيام قليلة، كما تعلن أرقام جلوس الطلاب إلكترونيا على موقع الوزارة خلال الساعات المقبلة، وفقا للمصادر.

بينما قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم المصري، إنه سيتم إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا اليوم الأحد على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف حجازي، في تصريح لأحد المواقع المصرية، أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب في المدارس غدا الإثنين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية بدء امتحانات الثانوية العامة 2022 في يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه حرصا على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروفهم ووفقًا للجدول "المعدل"، فإن الامتحانات سوف تبدأ يوم الإثنين الموافق 20 يونيو/ حزيران 2022، وتستمر حتى الخميس 21 يوليو/ تموز 2022.

وتبدأ الامتحانات 20 يونيو بالمواد التي لا تضاف للمجموع وهي: الدين، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء، وهي في لجان مراقبة ومؤمنة ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت، ودون ورقة مفاهيم.

بينما تنطلق الامتحانات التي تضاف للمجموع كالتالي:

- الأحد 26 يونيو مادة اللغة العربية

- الثلاثاء 28 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية

- الأحد 3 يوليو مادتا الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية

- الثلاثاء 5 يوليو مادة الديناميكا

- الخميس 7 يوليو مادة اللغة الأجنبية الأولى

- الخميس 14 يوليو مادتا الفيزياء والتاريخ

- الأحد 17 يوليو مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

- الثلاثاء 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية

- الخميس 21 يوليو مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) والفلسفة والمنطق.

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات بعدها.