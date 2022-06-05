شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال فى عيد نزول التوراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، في إطار الاحتفال بعيد نزول التوراة، فيما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المُصلين في المُصلى القبلي.